Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл американца Максима Кресси за 1 час и 44 минуты в матче третьего круга турнира в Вашингтоне со счетом 6:4, 7:6 (10:8).

На счету россиянина 9 подач навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-поинт из 3. Кресси совершил 14 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-поинта.

В четвертьфине 24-летний Рублев сыграет с победителем в паре Хольгер Руне (Дания, 9) — Джеффри Джон Вольф (США, WC).

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 1 953 285 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 1) — Максим Кресси (США, 13) — 6:4, 7:6 (10:8)