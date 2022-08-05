Кирьос обыграл Опелку и вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Австралийский теннисист Ник Кирьос обыграл американца Райлли Опелку в третьем круге турнира ATP 500 в Вашингтоне.

Матч продолжался 1 час 15 минут и завершился со счетом 7:6 (7:1), 6:2.

63-я ракетка мира Кирьос 12 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трех. На счету 17-й ракетки мира — 13 эйсов, пять двойных и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного.

В четвертьфинале турнир Кирьос сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 1 953 285 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Ник Кирьос (Австралия) — Райлли Опелка (США, 4) — 7:6 (7:1), 6:2

Фрэнсис Тиафо (США, 10) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды, 8) — 4:6, 6:2, 6:3