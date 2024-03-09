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9 марта, 07:49

Рублев сыграет с Легечкой в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Чешский теннисист Иржи Легечка одержал победу во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах он победил американца Брэндона Накашиму — 3:6, 6:3, 6:4.

Следующим соперником Легечки будет российский теннисист Андрей Рублев.

Также в третий круг вышли испанец Карлос Алькарас, венгр Фабиан Марожан и Александр Бублик из Казахстана.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Маттео Арнальди (Италия) — 6:7 (5:7), 6:0, 6:1

Фабиан Марожан (Венгрия) — Николас Харри (Чили, 24) — 3:6, 7:5, 6:4

Иржи Легечка (Чехия, 32) — Брэндон Накашима (США, WC) — 3:6, 6:3, 6:4

Александр Бублик (Казахстан, 20) — Шан Цзюньчэн (Китай, Q) — 6:4, 6:1

Теннис
Александр Бублик
Карлос Алькарас
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