Рублев проиграл Махачу на турнире в Майами
Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение во втором круге турнира в Майами. В двух сетах он проиграл чеху Томашу Махачу — 4:6, 4:6.
Матч продолжался 1 час 6 минут. 26-летний россиянин 7 раз подал навылет и не реализовал ни одного из двух брейк-пойнтов. На счету его соперника — 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта (из 4).
Следующий соперник Махача определится в матче Энди Маррей — Томас Мартин Этчеверри.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Томаш Махач (Чехия) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 6:4, 6:4
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