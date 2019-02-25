09:09 | Теннис — ATP

Рублев поднялся на 98 строчку чемпионской гонки АТР

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Опубликована обновленная версия чемпионской гонки АТР. Лидирует по-прежнему сербский теннисист Новак Джокович.

Россиянин Даниил Медведев остался на пятом месте. Андрей Рублев поднялся на 98 строчку.

Чемпионская гонка ATP

Версия от 25 февраля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 2090.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 1200.

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) – 1060.

4 (4). Кей Нисикори (Япония) – 790.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) – 760.

6 (6). Люка Пуи (Франция) – 720.

7 (7). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 655.

8 (8). Гаэль Монфис (Франция) – 635.

9 (9). Райлли Опелка (США) – 547.

10 (203). Ласло Джере (Сербия) – 536...

98 (137). Андрей Рублёв (Россия) – 117.

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