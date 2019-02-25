Рублев поднялся на 98 строчку чемпионской гонки АТР

Опубликована обновленная версия чемпионской гонки АТР. Лидирует по-прежнему сербский теннисист Новак Джокович.
Россиянин Даниил Медведев остался на пятом месте. Андрей Рублев поднялся на 98 строчку.
Чемпионская гонка ATP
Версия от 25 февраля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 2090.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 1200.
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) – 1060.
4 (4). Кей Нисикори (Япония) – 790.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) – 760.
6 (6). Люка Пуи (Франция) – 720.
7 (7). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 655.
8 (8). Гаэль Монфис (Франция) – 635.
9 (9). Райлли Опелка (США) – 547.
10 (203). Ласло Джере (Сербия) – 536...
98 (137). Андрей Рублёв (Россия) – 117.
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