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Рублев — о победе над Димитровым: «Нелегко выигрывать матчи у друзей, это смешанные чувства»

Алина Савинова
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Андрей Рублев.
Фото AFP

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над представителем Болгарии Григором Димитровым в полуфинале турнира в Шанхае.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:3 в пользу 25-летнего россиянина.

«Нелегко выигрывать матчи у друзей, потому что чувства двоякие — тебе грустно, но в то же время ты хочешь победить. Это смесь чувств», — приводит пресс-служба АТР слова Рублева.

Также он высказался о предстоящем финальном матче против Хуберта Хуркача из Польши.

«Я думаю только о том, чтобы отдохнуть и попытаться восстановиться к завтрашнему дню, потому что с Хуби очень тяжело играть. Он один из игроков, с которыми не стоит встречаться, потому что он может победить любого с его стилем игры, с тем, как он подает, с тем, как бьет по мячу. Посмотрим, я просто хочу восстановиться и быть максимально готовым к завтрашнему дню», — добавил теннисист.

Рублев вышел в свой четвертый финал на турнирах серии «мастерс». Заключительный матч между россиянином и Хуркачом пройдет 15 октября и начнется в 11.30 по московскому времени.

В этом сезоне Рублев уже становился победителем «мастерса». В апреле он выиграл турнир на грунте в Монте-Карло.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/rublev-dimitrov-shanghai-2023-saturday-sf
Теннис
Андрей Рублев
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