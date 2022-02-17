Рублев переиграл Гаске во втором круге турнира в Марселе
Рублев переиграл Гаске на турнире в Марселе
Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу во втором круге турнира в Марселе. В трех сетах он переиграл француза Ришара Гаске — 4:6, 6:3, 7:6 (7:3).
Следующим соперником Рублева будет победитель матча Люка Пуй (Франция) — Раду Албот (Молдавия).
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Provence
Призовой фонд 545 200 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 2) — Ришар Гаске (Франция) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:3)
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