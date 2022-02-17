Рублев переиграл Гаске во втором круге турнира в Марселе

Рублев переиграл Гаске на турнире в Марселе

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу во втором круге турнира в Марселе. В трех сетах он переиграл француза Ришара Гаске — 4:6, 6:3, 7:6 (7:3).

Следующим соперником Рублева будет победитель матча Люка Пуй (Франция) — Раду Албот (Молдавия).

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 545 200 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 2) — Ришар Гаске (Франция) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:3)