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Сегодня, 00:05

Рублев переиграл Гаске во втором круге турнира в Марселе

Рублев переиграл Гаске на турнире в Марселе
Евгений Козинов
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу во втором круге турнира в Марселе. В трех сетах он переиграл француза Ришара Гаске — 4:6, 6:3, 7:6 (7:3).

Следующим соперником Рублева будет победитель матча Люка Пуй (Франция) — Раду Албот (Молдавия).

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 545 200 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 2) — Ришар Гаске (Франция) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:3)

Андрей Рублев
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