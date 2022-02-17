Козлов вышел в третий круг турнира в Делрэй-Бич

Американский теннисист Стефан Козлов одержал победу во втором круге турнира в Делрэй-Бич. В двух сетах он переиграл соотечественника Стива Джонсона — 6:1, 6:3.

Следующим соперником Козлова будет американец Томми Пол, который в двух сетах выиграл у Дениса Истомина из Узбекистана — 6:2, 6:0.

Делрэй-Бич (США)

Турнир ATP Delray Beach Open by VITACOST.com

Призовой фонд 593 895 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Томми Пол (США, 4, WC) — Денис Истомин (Узбекистан, Q) — 6:2, 6:0

Стефан Козлов (США, Q) — Стив Джонсон (США) — 6:1, 6:3