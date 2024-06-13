Новые трансферные бомбы «Зенита»: Зайнутдинов и Жедсон из «Бешикташа». Зачем?

Как будет выглядеть команда Семака с потенциальными новичками?

Агрессивная работа чемпионов

Трансферное окно в России официально открывается только в пятницу, а «Зенит», судя по слухам, уже обошел все прилавки на рынке и готовится в несколько раз увеличить обойму.

Свежие новости — из Турции. По данным сразу нескольких источников, «Зенит» ведет активные переговоры с 25-летним португальским полузащитником Жедсоном Фернандешем и хорошо нам известным 26-летним казахским универсалом Бактиером Зайнутдиновым. О грядущем трансфере последнего еще 5 июня сообщал «СЭ» — по нашей информации, «Бешикташ» готов продать «Зениту» экс-защитника ЦСКА за 4,5 миллиона евро. Турецкое издание Sabah добавляет, что Жедсон обойдется чемпионам России в 19 миллионов евро с учетом бонусов.

Зачем они невской команде? Давайте разбираться!

Альтернатива Венделу

Начнем с Фернандеша. Жедсон — воспитанник «Бенфики». В 2018 году считался громадным талантом, тогда же дебютировал за сборную Португалии (в 19 лет). Правда, те выходы на замену в товарищеских матчах против Хорватии и Шотландии так и остаются единственными появлениями Жедсона в футболке национальной сборной.

К началу 2019 года цена на Фернандеша взлетела до 22 миллионов евро, а «Тоттенхэм» в 2020-м арендовал его у «Бенфики» с правом выкупа за 65 миллионов евро. И как раз в тот момент карьера Жедсона пошла по наклонной вниз: в Лондоне он лишь изредка выходил на замену, так что «шпоры» предсказуемо не стали его выкупать. «Бенфике» он тоже оказался не нужен, так что с 2021 года начался турецкий этап карьеры португальца — «Галатасарай», «Ризеспор», «Бешикташ». Кстати, в начале 2022-го Жедсона всерьез хотел видеть у себя ЦСКА, но сделка сорвалась.

Фернандеш — центральный полузащитник, «восьмерка». Его плюсы — передачи, удары со средней и дальней дистанции, скорость и выносливость. По набору качеств Жедсон напоминает и Кузяева, и Вендела. Правда, Фернандеш не может так успешно самостоятельно продвигать мяч, как бразилец.

Зачем он «Зениту»? Если клуб готов потратить целых 19 миллионов евро на футболиста, значит, его берут под основу. Прямой конкурент Жедсона — Вендел, который едва ли не каждое трансферное окно форсирует трансфер из «Зенита». Вероятно, в Питере предполагают, что бразилец и сейчас может уйти, несмотря на то что он недавно заявил об обратном. Как альтернативу Барриосу Фернандеша использовать нельзя, а вместо Клаудиньо — можно. Известно, что и к кудрявому бразильцу существует интерес из-за рубежа.

Бактиер Зайнутдинов. Фото Getty Images

Два казаха — банда

С Зайнутдиновым все ничуть не проще. Да, мы хорошо его знаем по выступлениям за «Ростов» и ЦСКА, но даже амплуа Бактиера нельзя назвать однозначно — он и защитник, и хавбек.

Зайнутдинов — левша, способный сыграть на любой позиции на профильной бровке, но в ЦСКА он еще и освоил место в центре обороны (правда, в тройке, а не в паре). В сборной Казахстана у Бактиера совсем другая роль: он там и «десятка», и вингер, а при необходимости может выдвинуться в дуэт форвардов.

Универсал за 4,5 миллиона евро, да еще и с необходимым паспортом (футболисты из Казахстана не считаются легионерами в РПЛ) — отличный расклад для «Зенита». Но Сергей Семак едва ли будет активно пользоваться многозадачностью Зайнутдинова: после ухода Кругового левый фланг оскудел, а в конце сезона еще у Дугласа Сантоса подорвалось здоровье. Очевидно, что Бактиера в первую очередь берут на подмену бразильцу, но при необходимости он может заткнуть дыру и в середине поля/обороны.

Плюс Зайнутдинова еще и в том, что он прекрасно знает лигу, а также Алипа — два казахских футболиста наверняка раскрасят атмосферу в раздевалке «Зенита». Ну а Жедсон разбавит своим европейским акцентом португальского языка бразильскую диаспору.

Однако очевидно, что это не финальные покупки «Зенита» этим летом, если они вообще состоятся. Сине-бело-голубые только разгоняются.