Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 21:29

10-я ракетка мира Синнер объявил о расставании с тренером

Иван Шитик
Корреспондент

10-я ракетка мира Янник Синнер объявил о завершении сотрудничества со всей своей командой тренеров во главе с Риккардо Пьятти.

«После нескольких успешных лет совместной работы я и мои тренеры решили расстаться. Мы пережили много особенных воспоминаний, и я всегда буду с любовью вспоминать время, которое мы провели вместе», — написал спортсмен в Twitter.

Отметим, что Пьятти тренировал таких теннисистов, как Мария Шарапова, Новак Джокович и Ришар Гаске. Синнер работал с Пьятти с 2014 года.

0
Читайте также
Почему Валиева с «красным квадратиком» и ошибкой обыграла чистую Щербакову. Ответ Георгию Черданцеву
Крах школы Тутберидзе, поднятие возрастного ценза, новая война с ВАДА: возможные последствия «дела Валиевой»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Дохе
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости