10-я ракетка мира Синнер объявил о расставании с тренером

10-я ракетка мира Янник Синнер объявил о завершении сотрудничества со всей своей командой тренеров во главе с Риккардо Пьятти.

«После нескольких успешных лет совместной работы я и мои тренеры решили расстаться. Мы пережили много особенных воспоминаний, и я всегда буду с любовью вспоминать время, которое мы провели вместе», — написал спортсмен в Twitter.

Отметим, что Пьятти тренировал таких теннисистов, как Мария Шарапова, Новак Джокович и Ришар Гаске. Синнер работал с Пьятти с 2014 года.