Рублев отыгрался с 3:5 в решающем сете и выиграл турнир в Гамбурге у Циципаса
15:37
Россиянин Андрей Рублев обыграл грека Стефаноса Циципаса в финале турнира в Гамбурге (Германия) — 6:4, 3:6, 7:5.
Отметим, что россиянин уступал со счетом 3:5 по ходу решающего сета, но смог выиграть четыре гейма подряд и победить в матче.
Для 22-летнего Рублева это третий выигранный турнир в сезоне. Ранее россиянин побеждал в Дохе (ОАЭ) и Аделаиде (Австралия).
Гамбург (Германия)
Турнир ATP Hamburg European Open
Призовой фонд 1 062 520 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Андрей Рублев (Россия, 5) — Стефанос Циципас (Греция, 2) — 6:4, 3:6, 7:5