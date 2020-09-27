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Рублев отыгрался с 3:5 в решающем сете и выиграл турнир в Гамбурге у Циципаса

15:37
Андрей Рублев. Фото Reuters
Андрей Рублев. Фото Reuters
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Россиянин Андрей Рублев обыграл грека Стефаноса Циципаса в финале турнира в Гамбурге (Германия) — 6:4, 3:6, 7:5.

Отметим, что россиянин уступал со счетом 3:5 по ходу решающего сета, но смог выиграть четыре гейма подряд и победить в матче.

Для 22-летнего Рублева это третий выигранный турнир в сезоне. Ранее россиянин побеждал в Дохе (ОАЭ) и Аделаиде (Австралия).

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg European Open

Призовой фонд 1 062 520 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Андрей Рублев (Россия, 5) — Стефанос Циципас (Греция, 2) — 6:4, 3:6, 7:5

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