Рублев обыграл Пэра и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублев победил француза Бенуа Пэра (6:2, 3:6, 6:3) в матче 1/4 финала турнира АТР в Цинциннати (США).

Матч продолжался 1 час 39 минут. Рублев сделал 13 эйсов при двух двойных ошибках и трех реализованных брейк-пойнтах из девяти. У его соперника — девять эйсов, восемь двойных и один успешный брейк-пойнт из трех.

В полуфинале Рублев сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Пабло Карреньо Буста (Испания).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 3 028 140 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия, 4) — Бенуа Пэр (Франция) — 6:2, 3:6, 6:3