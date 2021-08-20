Рублев обыграл Пэра и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
21:49
Российский теннисист Андрей Рублев победил француза Бенуа Пэра (6:2, 3:6, 6:3) в матче 1/4 финала турнира АТР в Цинциннати (США).
Матч продолжался 1 час 39 минут. Рублев сделал 13 эйсов при двух двойных ошибках и трех реализованных брейк-пойнтах из девяти. У его соперника — девять эйсов, восемь двойных и один успешный брейк-пойнт из трех.
В полуфинале Рублев сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Пабло Карреньо Буста (Испания).
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 3 028 140 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Андрей Рублев (Россия, 4) — Бенуа Пэр (Франция) — 6:2, 3:6, 6:3
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