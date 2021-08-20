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Рублев заявил, что ему было сложно обыграть Пэра в четвертьфинале турнира в Цинциннати

22:33
Андрей Рублев. Фото Reuters
Андрей Рублев. Фото Reuters
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Российский теннисист Андрей Рублев высказался о победе над французом Бенуа Пэром (6:2, 3:6, 6:3) в матче 1/4 финала турнира АТР в Цинциннати (США).

«Было суперсложно. После того, как я упустил шансы в начале второго сета, Бенуа начал играть лучше, наслаждаться атмосферой, поддержкой болельщиков. И он начал пробивать потрясающие удары и подачи, проводить отличные розыгрыши.

Обыграть его было очень сложно, но в итоге мне как-то удалось это сделать. Выполнил несколько хороших ударов, он мне немного помог своими ошибками. В результате я сделал брейк и довел матч до победы», — приводит слова Рублева Tennistv.

В полуфинале Рублев сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Пабло Карреньо Буста (Испания).

Дополнительная информация:

https://www.tennistv.com/tournaments/atp-cincinnati-masters

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Екатерина Савостина все материалы автора

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