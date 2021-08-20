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Надаль из-за травмы досрочно завершил сезон

13:31
Рафаэль Надаль. Фото AFP
Рафаэль Надаль. Фото AFP
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль принял решение досрочно завершить текущий сезон, сообщил спортсмен в Twitter.

«Хочу сообщить вам, что, к сожалению, мне нужно закончить сезон. Честно говоря, в течение года я страдал от ноги намного больше, чем должен, и мне нужно время. Это решение было принято после обсуждения с командой и моей семьей. Я думаю, что это путь вперед, чтобы попытаться поправиться», — написал Надаль.

За свою карьеру 35-летний Надаль 20 раз выигрывал турниры «Большого шлема», а также золото Олимпиады-2016 в одиночном разряде.

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Сергей Разин все материалы автора

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