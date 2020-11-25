Российский теннисист Андрей Рублев, завершивший сезон на стадии группового этапа Итогового турнира ATP на пресс-конференции в «РИА Новости» рассказал о соперниках, с которыми ему комфортно или неудобно играть.

«На данный момент неудобного соперника нет, так как я еще не так много играл в туре, сам не понимаю кто мне неудобен, а кто комфортен, — сказал Рублев. — Поэтому на каждый матч иду с особым настроем, задачей навязать свою игру, свой теннис. Не думаю, что покажет соперник своими условиями, не думаю, что могу сделать. Плюс-минус где-то тяжелее, где-то нет ритма. Медведев? Наверное, неудобный соперник. Пока что ни одного сета у Медведева не выиграл». (Рустам Имамов)

Нынешний теннисный год Рублев завершил на восьмой строчке рейтинга ATP. Медведев в данный момент — четвертая ракетка мира.