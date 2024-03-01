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1 марта, 18:07

Рублев накричал на судью во время матча с Бубликом на турнире в Дубае

Алина Савинова
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев накричал на судью в начале полуфинального матча против представителя Казахстана Александра Бублика на турнире в Дубае.

В первом гейме спортсмен из России упустил два брейк-пойнта. На одном из них болбой выронил мяч при второй подаче Бублика, и казахстанский теннисист получил право снова выполнить первую. Рублев остался недоволен данным решением. После того, как во втором гейме россиянин допустил двойную ошибку на брейк-пойнте, он эмоционально обратился к судье со словами: «Спасибо большое, спасибо большое, спасибо! Отличное решение!»

Первый сет остался за Рублевым 7:6 (7:4), второй выиграл Бублик также на тай-брейке 7:6 (7:5). На данный момент идет третья партия.

В прошлом году Рублев дошел до финала турнира в Дубае, где уступил соотечественнику Даниилу Медведеву.

Теннис
Александр Бублик
Андрей Рублев
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