Зверев обыграл Рублева и стал победителем турнира в Цинциннати
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Немецкий теннисист Александр Зверев в финале турнира в Цинциннати обыграл россиянина Андрея Рублева со счетом 6:2, 6:3.
Матч продолжался 1 час. Немец сделал 6 эйсов и 4 двойные ошибки, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету россиянина 11 подач навылет и ни одной ошибки на второй подаче, а также один реализованный брейк-пойнт.
Для 24-летнего Зверева это третий титул в 2021 году и 17-й за всю карьеру.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 3 028 140 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Александр Зверев (Германия, 3) — Андрей Рублев (Россия, 4) — 6:2, 6:3
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Зачет
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