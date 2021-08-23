Зверев обыграл Рублева и стал победителем турнира в Цинциннати

Немецкий теннисист Александр Зверев в финале турнира в Цинциннати обыграл россиянина Андрея Рублева со счетом 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час. Немец сделал 6 эйсов и 4 двойные ошибки, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету россиянина 11 подач навылет и ни одной ошибки на второй подаче, а также один реализованный брейк-пойнт.

Для 24-летнего Зверева это третий титул в 2021 году и 17-й за всю карьеру.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 3 028 140 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Александр Зверев (Германия, 3) — Андрей Рублев (Россия, 4) — 6:2, 6:3