Рублев и Ивашко проиграли в первом круге парного разряда турнира в Вашингтоне
Россиянин Андрей Рублев и белорусский теннисист Илья Ивашко проиграли американцу Маккензи Макдональду и представителю Нидерланд Ботику ван де Зандсюлпу за 1 час и 38 минут в первом круге парного разряда турнира в Вашингтоне со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 8:10.
В следующем круге Макдональд и ван де Зандсюлп сыграют с победителями в паре Раджив Рам/Орасио Себальос (США/Аргентина, 1) — Алекс Де Минаур/Фрэнсис Тиафо (Австралия/США, WC).
Вашингтон (США)
Турнир ATP Citi Open
Призовой фонд 1 953 285 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Маккензи Макдональд/Ботик ван де Зандсюлп (США/Нидерланды) — Илья Ивашко/Андрей Рублев (Белоруссия/Россия) — 6:4, 6:7 (5:7), 10:8
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