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Сегодня, 21:18

Рублев и Ивашко проиграли в первом круге парного разряда турнира в Вашингтоне

Алексей Еремин
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Россиянин Андрей Рублев и белорусский теннисист Илья Ивашко проиграли американцу Маккензи Макдональду и представителю Нидерланд Ботику ван де Зандсюлпу за 1 час и 38 минут в первом круге парного разряда турнира в Вашингтоне со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 8:10.

В следующем круге Макдональд и ван де Зандсюлп сыграют с победителями в паре Раджив Рам/Орасио Себальос (США/Аргентина, 1) — Алекс Де Минаур/Фрэнсис Тиафо (Австралия/США, WC).

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 1 953 285 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Маккензи Макдональд/Ботик ван де Зандсюлп (США/Нидерланды) — Илья Ивашко/Андрей Рублев (Белоруссия/Россия) — 6:4, 6:7 (5:7), 10:8

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/washington/2022/2/5/
Теннис
Андрей Рублев
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