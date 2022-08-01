Рублев и Ивашко проиграли в первом круге парного разряда турнира в Вашингтоне

Россиянин Андрей Рублев и белорусский теннисист Илья Ивашко проиграли американцу Маккензи Макдональду и представителю Нидерланд Ботику ван де Зандсюлпу за 1 час и 38 минут в первом круге парного разряда турнира в Вашингтоне со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 8:10.

В следующем круге Макдональд и ван де Зандсюлп сыграют с победителями в паре Раджив Рам/Орасио Себальос (США/Аргентина, 1) — Алекс Де Минаур/Фрэнсис Тиафо (Австралия/США, WC).

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 1 953 285 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Маккензи Макдональд/Ботик ван де Зандсюлп (США/Нидерланды) — Илья Ивашко/Андрей Рублев (Белоруссия/Россия) — 6:4, 6:7 (5:7), 10:8