Медведев вспомнил, какое первое впечатление на него произвел Алькарас

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, когда впервые обратил внимание на талант испанца Карлоса Алькараса.

Алькарас начал играть в теннис в 4-летнем возрасте в теннисной школе своего отца. В 16 лет он выиграл чемпионат Европы, а с 2019 года стал регулярно выступать в профессиональных турнирах.

«Он безумно начал для своего возраста. Он самая молодая первая ракетка мира за всю историю, этим все сказано. Ему еще 20 лет, он очень молод, поэтому вполне нормально, что иногда в его карьере случаются взлеты и падения. Но его талант просто невероятен. Мы сразу это поняли, когда он появился в туре. Я помню, когда Алькарас был около топ-100, он упражнялся вместе с Рублевым. Андрей — один из самых сильно бьющих по мячу игроков в теннисе. Думаю, в то время Карлосу было 17 лет. Я посмотрел и подумал: «Ух ты, он бьет сильнее, чем Андрей». У этого парня хороший потенциал», — приводит Eurosport слова Медведева.

20-летний испанец является победителем двух турниров «Большого шлема» — он выиграл Открытый чемпионат США в 2022 году и Уимблдон в 2023-м. Также на его счету 12 титулов ATP в одиночном разряде.

На данный момент Алькарас занимает второе место в мировом рейтинге, Медведев располагается на третьей позиции.