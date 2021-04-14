Рублев доволен победой над Карузо во втором круге турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу во втором круге турнира ATP в Монте-Карло (Монако) над итальянцем Сальваторе Карузо (6:3, 6:2).

«В целом я доволен своей игрой в первом грунтовом матче сезона. Естественно, было небольшое напряжение, потому что я не очень много тренировался на грунте и до этого на нем в этом году не играл. А Карузо прошел квалификацию, так что уже адаптировался к покрытию.

На грунте он вообще очень опасен, так что я рад, что победил в двух сетах. Довольно уверенно. Для первого матча я сыграл очень хорошо. Посмотрим, удастся ли дальше прибавить», - приводит слова Рублева Tennishead.net.

В третьем круге Рублев сыграет с испанским теннисистом Роберто Баутиста-Агут.