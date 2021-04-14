Хачанов проиграл во втором круге турнира в Монте-Карло
17:48
Россиянин Карен Хачанов завершил выступления на теннисном турнире в Монте-Карло. Во втором круге он проиграл испанцу Пабло Карреньо Бусте в двух сетах.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 2 082 960 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Пабло Карреньо Буста (Испания, 12) — Карен Хачанов (Россия) — 6:2, 6:3
3
Зачет
vs
4
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю