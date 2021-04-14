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Хачанов проиграл во втором круге турнира в Монте-Карло

17:48
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Россиянин Карен Хачанов завершил выступления на теннисном турнире в Монте-Карло. Во втором круге он проиграл испанцу Пабло Карреньо Бусте в двух сетах.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 2 082 960 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Пабло Карреньо Буста (Испания, 12) — Карен Хачанов (Россия) — 6:2, 6:3

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