Надаль вышел в третий круг турнира в Монте-Карло

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл у аргентинца Федерико Дельбониса (6:1, 6:2) в матче второго круга турнира ATP в Монте-Карло. Продолжительность встречи составила 1 час и 22 минуты.

34-летний Надаль сыграет в третьем круге с болгарским спортсменом Григором Димитровым.

В параллельной встрече испанец Роберто Баутиста Агут одержал победу над австралийцем Алексеем Попыриным (7:5, 2:6, 6:3) и вышел на россиянина Андрея Рублева.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 2 082 960 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Рафаэль Надаль (Испания, 3) — Федерико Дельбонис (Аргентина, Q) — 6:1, 6:2

Роберто Баутиста Агут (Испания, 9) — Томми Пол (США) — 6:3, 6:4

Люка Пуй (Франция, WC) — Алексей Попырин (Австралия, Q) — 7:5, 2:6, 6:3

Дэниэл Эванс (Великобритания) — Хуберт Хуркач (Польша, 13) — 6:4, 6:1