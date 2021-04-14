Надаль вышел в третий круг турнира в Монте-Карло
Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл у аргентинца Федерико Дельбониса (6:1, 6:2) в матче второго круга турнира ATP в Монте-Карло. Продолжительность встречи составила 1 час и 22 минуты.
34-летний Надаль сыграет в третьем круге с болгарским спортсменом Григором Димитровым.
В параллельной встрече испанец Роберто Баутиста Агут одержал победу над австралийцем Алексеем Попыриным (7:5, 2:6, 6:3) и вышел на россиянина Андрея Рублева.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 2 082 960 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Рафаэль Надаль (Испания, 3) — Федерико Дельбонис (Аргентина, Q) — 6:1, 6:2
Роберто Баутиста Агут (Испания, 9) — Томми Пол (США) — 6:3, 6:4
Люка Пуй (Франция, WC) — Алексей Попырин (Австралия, Q) — 7:5, 2:6, 6:3
Дэниэл Эванс (Великобритания) — Хуберт Хуркач (Польша, 13) — 6:4, 6:1
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