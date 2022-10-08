Рублев проиграл Циципасу в полуфинале турнира в Астане
Россиянин Андрей Рублев в полуфинале турнира в Астане в трех сетах проиграл Стефаносу Циципасу из Греции — 6:4, 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.
Соперник Циципаса определится в матче серба Новака Джоковича и россиянина Даниила Медведева.
Астана (Казахстан)
Турнир ATP Astana Open
Призовой фонд 1 900 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Стефанос Циципас (Греция, 3) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 4:6, 6:4, 6:3
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