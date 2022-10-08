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8 октября, 14:15

Медведев — Джокович: где смотреть прямую трансляцию матча 1/2 финала турнира ATP в Астане

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет против серба Новака Джоковича в полуфинале турнира ATP в Астане (Казахстан).

Матч состоится сегодня, 8 октября, начало запланировано на 15.00 по московскому времени. Игру можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте Eurosportplayer после регистрации и оплаты подписки.

Победитель этой игры встретится в финале с победителем другого полуфинала Андрей Рублев — Стефанос Циципас.

Счет личных встреч между Медведевым и Джоковичем — 4-6 в пользу серба.

Теннис
Даниил Медведев
Новак Джокович
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