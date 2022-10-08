Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение Андрея Рублева от Стефаноса Циципаса (6:4, 4:6, 3:6) на турнире в Астане.

«Андрей отлично начал матч и выиграл первый сет за счет игры без ошибок при высочайшем темпе. Но, к сожалению, удержать такой темп дальше у него не получилось. Стефанос смог перехватить инициативу и довести игру до победы. При этом у Андрея были моменты в конце второго и начале третьего сета, которые могли повернуть игру в его пользу. Но все-таки не дожал. В целом получился прекрасный полуфинал, который доставил удовольствием всем любителям тенниса», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Соперник Циципаса определится в матче серба Новака Джоковича и россиянина Даниила Медведева.