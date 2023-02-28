Российский теннисист Шевченко проиграл Хуркачу в первом круге турнира в Дубае

Российский теннисист Александр Шевченко проиграл поляку Хуберту Хуркачу в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ) — 6:3, 3:6, 6:7 (7:9).

Матч продлился 2 часа и 3 минуты. На счету Шевченко 3 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4. Хуркач сделал 18 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 11.

Во втором круге Хуркач сыграет с россиянином Павлом Котовым.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 855 495 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Хуберт Хуркач (Польша, 5) — Александр Шевченко (Россия, LL) — 3:6, 6:3, 7:6 (9:7)