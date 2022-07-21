Хачанов заявил, что хочет вернуться в десятку рейтинга ATP

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над итальянцем Фабио Фоньини (6:3, 7:5) в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Гамбурге. 26-летний россиянин отметил, что был хорошо готов к прошедшей встрече.

«Я очень счастлив, — приводит слова Хачанова ТАСС. — Первая игра получилась очень трудной. У меня было два дня отдыха, и это немного сбивает ритм. Я хорошо был готов к сегодняшней встрече. Весь матч был сконцентрирован, и я хочу продолжать в том же духе. Хочу поаплодировать Фоньини, мы провели много хороших розыгрышей».

Также теннисист заявил, что хочет вернуться в десятку рейтинга ATP.

«Я говорил, что поставил перед собой высокие цели. Сейчас мы с командой работаем над этим. Я хочу вернуться в топ-10, проходить как можно дальше на турнирах, это мои цели на данный момент», — сказал он.

Напомним, что Хачанов занимает 26-е место в рейтинге АТР. Он не входил в десятку лучших с осени 2019 года, когда он был восьмой ракеткой мира.