Джокович обратился к болельщикам перед Итоговым турниром ATP

Сербский теннисист Новак Джокович поделился эмоциями от предстоящего старта Итогового турнира ATP.

«Привет, ребята! Сегодня прошла церемония с кубком. Мы готовы к турниру. Надеюсь увидеть вас всех на стадионе через пару дней. Великолепная погода в Турине, отличный город. Прекрасное место для того, чтобы провести лучший турнир в году с лучшими игроками сезона», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP в соцсетях.

35-летний серб проведет свой первый матч на Итоговом турнире ATP с представителем Греции Стефаносом Циципасом. Встреча пройдет 14 ноября. В этот же день сыграют соперники серба по группе российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

Во второй группе выступят Рафаэль Надаль, Тэйлор Фриц, Феликс Оже-Альясим и Каспер Рууд.