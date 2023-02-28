Хачанов выбыл в первом круге турнира ATP в Дубае

Россиянин Карен Хачанов проиграл голландцу Ботику ван де Зандсхюлпу в первом круге турнира ATP в Дубае (ОАЭ) — 5:7, 2:6.

За игру Хачанов сделал 5 эйсов, допустил 3 ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. У Ван де Зандшульпа — 7 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 из 13 реализованных брейк-пойнтов.

В следующем круге голландец сыграет с победителем матча Франческо Пассаро (Италия) — Микаэль Имер (Швеция).

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 855 495 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ботик ван де Зандсхюлп (Нидерланды) — Карен Хачанов (Россия, 6) — 7:5, 6:2