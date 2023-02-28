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Сегодня, 11:03

Чесноков: «Думаю, у Медведева есть силы играть дальше, поэтому он будет в абсолютном порядке»

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что у российского теннисиста Даниила Медведева не должно возникнуть проблем на турнире в Дубае.

«В последнее время он много играл, выиграл два турнира подряд. В Роттердаме был сложный финал, потом он приехал в Катар, там были совершенно другие условия, и по началу ему было крайне тяжело. У Медведева такой организм, что чем больше он играет, тем лучше набирает форму, лучше чувствует игру. Наверное, играть третью неделю подряд после двух побед — это многовато, но с другой стороны ему не надо далеко переезжать. Я думаю, у него есть силы играть дальше, у него было достаточно времени, чтобы отдохнуть, поэтому он будет в абсолютном порядке», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

Турнир в Дубае стартовал 27 февраля и завершится 4 марта. В первом круге Медведев сыграет против итальянца Маттео Арнальди. Матч пройдет сегодня, 28 февраля, и начнется в 15.00 по московскому времени.

В этом сезоне российский теннисист завоевал два титула. Он стал победителем турниров в Роттердаме и Дохе.

Источник: https://tass.ru/sport/17156959
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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