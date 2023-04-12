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Медведев о матче с Зверевым: «Он в хорошей форме, поэтому я должен показать свою лучшую игру»

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал предстоящий матч с немцем Александром Зверевым в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

«У нас было несколько тяжелых матчей. Впервые мы играли в ATP, может быть, семь лет назад, а в юниорах, может быть, 12 лет назад. Я помню, как обыграл его в финале на грунте по юниорам, но [предстоящий матч] будет другая история. Я видел его в первых двух матчах, и кажется, он в хорошей форме. Я просто должен показать свою лучшую игру», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

В личных встречах со Зверевым, Медведев ведет со счетом 7:6.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
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