Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 18:30

Медведев: «Сонего очень хорош на грунте — где всегда сложно играть»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над итальянцем Лоренцо Сонего (6:3, 6:2) во втором круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

«Каждый матч [на грунте] сложен, но иногда у меня получается сыграть хорошо. Мне удалось хорошо сыграть против очень сильного игрока на грунте. Лоренцо очень силен. Здесь, в Монте-Карло, было много итальянцев и французов в толпе, так что было весело.

На грунте все по-другому, но уверенность есть уверенность. Цель всегда та же — побеждать. Надеюсь, эта уверенность станет большей», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

В третьем круге турнира россиянин сыграет с немцем Александром Зверевым.

Теннис
Даниил Медведев
0
Читайте также
Капризов забил 40 голов во втором сезоне подряд. Чаще это делали только пять россиян
«Однажды на матч кто-то принес оружие. Зазвучали выстрелы!» Интервью Роберта Ренана
Песков призвал разобраться в достоверности кадров с казнью военного
В Белгородской области подтвердили гибель 178 свиней при обстреле фермы ВСУ
Reuters сообщило о рассмотрении Сербией возможности поставок оружия Украине
В Кремле рассказали о перспективах продления зерновой сделки
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Медведев обыграл Сонего и встретится со Зверевым в третьем круге турнира в Монте-Карло
Дмитриева: «Не очень страшно, если Медведев ничего не выиграет на грунте»
Кафельников считает, что Медведеву не удастся выиграть даже один турнир на грунте
Чесноков заявил, что Медведев может проиграть первый матч сезона на грунте
Джокович о победе над Гаховым: «Это был очень непростой соперник. Иван был в ударе»
Медведев опустился на пятую строчку рейтинга ATP, Хачанов — на 12-ю
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фритц победил Вавринку и вышел в третий круг турнира в Монте-Карло
Новости
RSS RSS
Все новости