Медведев: «Сонего очень хорош на грунте — где всегда сложно играть»

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над итальянцем Лоренцо Сонего (6:3, 6:2) во втором круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

«Каждый матч [на грунте] сложен, но иногда у меня получается сыграть хорошо. Мне удалось хорошо сыграть против очень сильного игрока на грунте. Лоренцо очень силен. Здесь, в Монте-Карло, было много итальянцев и французов в толпе, так что было весело.

На грунте все по-другому, но уверенность есть уверенность. Цель всегда та же — побеждать. Надеюсь, эта уверенность станет большей», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

В третьем круге турнира россиянин сыграет с немцем Александром Зверевым.