Россия — Италия: расписание и прямая трансляция матча ATP Cup
01:00
Сборная России по теннису проводит третий матч в командном турнире ATP Cup-2022. Соперник — Италия.
Кубок ATP. Группа В. 6 января 2022
Россия — Италия
2.00 (время московское). Роман Сафиуллин — Янник Синнер
не ранее 4.30 (мск). Даниил Медведев — Маттео Берреттини
не ранее 8.30 (мск). Пары — заявка будет определена позже (игра может быть отменена в случае победы одной из команд по итогам одиночных матчей)
Прямые трансляции матчей можно смотреть на канале и сайте «Матч Игра».
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