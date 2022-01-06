Сборная России по теннису проводит третий матч в командном турнире ATP Cup-2022. Соперник — Италия.

Кубок ATP. Группа В. 6 января 2022

Россия — Италия

2.00 (время московское). Роман Сафиуллин — Янник Синнер

не ранее 4.30 (мск). Даниил Медведев — Маттео Берреттини

не ранее 8.30 (мск). Пары — заявка будет определена позже (игра может быть отменена в случае победы одной из команд по итогам одиночных матчей)

Прямые трансляции матчей можно смотреть на канале и сайте «Матч Игра».