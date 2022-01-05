Французского теннисиста Муте сняли с турнира в Аделаиде за оскорбление судьи

Французского теннисиста Корентена Муте сняли с матча второго круга турнира в Аделаиде против серба Ласло Дьере.

Проиграв два сета со счетом 6:4, 5:7 француз несколько раз крикнул «Fuck you» в адрес судьи на вышке и ушел с площадки в туалет.

После этого судья вызвал на корт супервайзера, после обсуждения с которым теннисисту засчитали поражение за неспортивное поведение.