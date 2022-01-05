Французского теннисиста Муте сняли с турнира в Аделаиде за оскорбление судьи
15:10
Французского теннисиста Корентена Муте сняли с матча второго круга турнира в Аделаиде против серба Ласло Дьере.
Проиграв два сета со счетом 6:4, 5:7 француз несколько раз крикнул «Fuck you» в адрес судьи на вышке и ушел с площадки в туалет.
После этого судья вызвал на корт супервайзера, после обсуждения с которым теннисисту засчитали поражение за неспортивное поведение.
Дополнительная информация:
https://www.midilibre.fr/2022/01/05/tennis-fuck-you-le-francais-corentin-moutet-disqualifie-dun-tournoi-apres-avoir-insulte-larbitre-10028149.php
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