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Французского теннисиста Муте сняли с турнира в Аделаиде за оскорбление судьи

15:10
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Французского теннисиста Корентена Муте сняли с матча второго круга турнира в Аделаиде против серба Ласло Дьере.

Проиграв два сета со счетом 6:4, 5:7 француз несколько раз крикнул «Fuck you» в адрес судьи на вышке и ушел с площадки в туалет.

После этого судья вызвал на корт супервайзера, после обсуждения с которым теннисисту засчитали поражение за неспортивное поведение.

Дополнительная информация:

https://www.midilibre.fr/2022/01/05/tennis-fuck-you-le-francais-corentin-moutet-disqualifie-dun-tournoi-apres-avoir-insulte-larbitre-10028149.php

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Карен Саркисян все материалы автора
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