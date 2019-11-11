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Роджер Федерер: «Теперь это обычный турнир, мне нельзя проигрывать»

04:20
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Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал поражение от австрийца Доминика Тима в стартовом для себя матче на Итоговом турнире ATP. Также на групповом этапе третья ракетка мира встретится с Новаком Джоковичем и Маттер Берретини.

— Теперь это обычный турнир, — цитирует Федерера официальный сайт ATP. —  Мне больше нельзя проигрывать. Так происходит каждую неделю в течение последних 20 лет, поэтому с этой точки зрения нет ничего нового.

Думаю, что он хорошо сыграл. Я понимал, что у меня есть шансы. Не чувствовал, что меня переиграли или что-то в этом роде. Атмосфера была великолепной. Мне жаль, что я не мог дать болельщикам немного больше. С нетерпением жду следующих двух матчей.

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