«Думаю, что провел лучший матч на турнире». Надаль — о выходе в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе. В матче четвертого круга бывшая первая ракетка мира одолел американца Райлли Опелку 7:6 (7:3), 7:6 (7:5). Матч длился два часа 11 минут.

«Опелка — один из самых сложных соперников в Туре. Очень сложно сдерживать его главные оружия — подачу и форхенд. Я думаю, что провёл лучший матч на турнире. Очень рад тем, как мне удалось победить, было два сложных тай-брейка. Эта победа для меня много значит», — приводит слова Надаля Tennis365.

В 2022 году 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» выиграл уже 18-й матч подряд. В 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе 35-летний испанец встретится с греческим теннисистом Ником Кирьосом. Матч состоится 18 марта в 01:00 (мск).