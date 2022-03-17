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Сегодня, 07:13

Норри победил Бруксби и вышел в четвертьфинал турнира ATP в Индиан-Уэллсе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Британский теннисист Кэмерон Норри вышел в четвертьфинал турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США).

В четвертом круге Норри обыграл американца Дженсона Бруксби в двух сетах — 6:2, 6:4.

В четвертьфинале британец встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Кэмерон Норри (Великобритания, 12) — Дженсон Бруксби (США) — 6:2, 6:4

Теннис
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