Норри победил Бруксби и вышел в четвертьфинал турнира ATP в Индиан-Уэллсе
Британский теннисист Кэмерон Норри вышел в четвертьфинал турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США).
В четвертом круге Норри обыграл американца Дженсона Бруксби в двух сетах — 6:2, 6:4.
В четвертьфинале британец встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 584 055 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Кэмерон Норри (Великобритания, 12) — Дженсон Бруксби (США) — 6:2, 6:4
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