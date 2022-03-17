Надаль не против изменений правил на турнирах «Большого шлема»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал изменения в правилах, которое коснется турниров «Большого шлема». 16 марта в совместном заявлении всех четырех турниров сообщалось, что при счете 6:6 в решающем сете матча будет применяться тай-брейк до 10 очков.

«Честно говоря, я не думаю, что это будет иметь большое значение. Я читал, что на всех титулах «Большого шлема» правила станут одинаковыми. В некотором смысле это позитивно. На «Ролан Гаррос» это не особенно повлияет. Мне кажется, что в наибольшей степени это правило повлияет на Уимблдон.

Порой очень сложно сделать брейк, поэтому матчи становятся очень длинными. Но я не думаю, что на «Ролан Гаррос» многое поменяется. Может, это коснётся нескольких игр, но я не думаю, что на «Ролан Гаррос» может быть счёт вроде 22:20 в сете. А вот на «Уимблдоне» такое может случиться", — цитирует Надаля Daily Express.

Новые правила вступят в силу на турнире «Ролан Гаррос», который пройдет с 22 мая по 5 июня.

