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Надаль: «Алькарас — особенный, он может стать великим теннисистом»

Анна Горшкова
Корреспондент
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль высказался о своем соотечественнике, первой ракетке мира Карлосе Алькарасе.

«Карлос Алькарас — особенный, и он игрок, который, я думаю, ознаменует эпоху. Обычно особенными называют теннисистов, которые просто слишком хороши для этого мира. Когда я говорю, что он особенный, я имею в виду, что он очень быстр, что очень сильно бьет по мячу, что у него прекрасная игра у сетки и отличный бэкхенд, и что Карлос даже способен стать по-настоящему великим теннисистом», — приводит слова Надаля Marca.

В 2022 году Алькарас выиграл Открытый чемпионат США и стал самый молодой лидер мирового рейтинга в истории среди мужчин.

Теннис
Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
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