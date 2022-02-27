Надаль: «Акапулько всегда был особенным местом. Я счастлив, этот титул очень важен для меня»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу на турнире ATP в Акапулько (Мексика).

«Акапулько всегда был особенным местом. Энергия, которая исходит от болельщиков в Мексике — необычная.



Я прошел через несколько непростых моментов в финале, а потом стал захватывать преимущество в эпизодах, когда появлялись такие шансы. Я доволен. Этот титул важен для меня, я счастлив», — приводит официальный сайт ATP слова Надаля.

В финале турнира в Акапулько Надаль победил британца Кэмерона Норри (6:4, 6:4).