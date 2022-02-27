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Сегодня, 11:29

Надаль: «Акапулько всегда был особенным местом. Я счастлив, этот титул очень важен для меня»

Надаль прокомментировал победу на турнире ATP в Акапулько
Иван Торопцев
Корреспондент

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу на турнире ATP в Акапулько (Мексика).

«Акапулько всегда был особенным местом. Энергия, которая исходит от болельщиков в Мексике — необычная.

Я прошел через несколько непростых моментов в финале, а потом стал захватывать преимущество в эпизодах, когда появлялись такие шансы. Я доволен. Этот титул важен для меня, я счастлив», — приводит официальный сайт ATP слова Надаля.

В финале турнира в Акапулько Надаль победил британца Кэмерона Норри (6:4, 6:4).

Источник: https://www.atptour.com/en/news/nadal-norrie-acapulco-2022-final
Теннис
Рафаэль Надаль
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Рафаэль Надаль выиграл турнир ATP в Акапулько
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