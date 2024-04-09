Джокович ответил, когда Синнер станет первой ракеткой мира

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о будущем итальянца Янника Синнера, который занимает вторую строчку рейтинга ATP. Серб является первой ракеткой.

«То, что он станет первой ракеткой мира, — это вопрос нескольких недель. Рейтинг не моя цель, в этом году я не планирую играть много турниров и думать о том, чтобы набирать очки», — цитирует Джоковича La Repubblica.

Он добавил, что для него на данный момент в приоритете — сыграть лучше всех в блоке от «Ролан Гаррос» до US Open, проходящем через Уимблдон и Олимпиаду.

Ранее Джокович заявил, что Синнер является лучшим игроком в мире в этом году.