Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 08:50

Джокович ответил, когда Синнер станет первой ракеткой мира

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Янник Синнер.
Фото Global Look Press

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о будущем итальянца Янника Синнера, который занимает вторую строчку рейтинга ATP. Серб является первой ракеткой.

«То, что он станет первой ракеткой мира, — это вопрос нескольких недель. Рейтинг не моя цель, в этом году я не планирую играть много турниров и думать о том, чтобы набирать очки», — цитирует Джоковича La Repubblica.

Он добавил, что для него на данный момент в приоритете — сыграть лучше всех в блоке от «Ролан Гаррос» до US Open, проходящем через Уимблдон и Олимпиаду.

Ранее Джокович заявил, что Синнер является лучшим игроком в мире в этом году.

Новак Джокович
Янник Синнер
0
Читайте также
Как выглядит новый дворец Этери Тутберидзе. Эксклюзивный репортаж «СЭ»
9 и 10 апреля пройдут первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
На смену Абаскалю везут тренера, который только три года работал главным. Что происходит в «Спартаке» и почему глава МИД лоббирует Черчесова
В Госдуме призвали не говорить незнакомцам по телефону некоторые слова
Восемь мигрантов выдворены за пределы РФ по итогам рейда в Мариуполе
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ванкувер» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ
Новости
RSS RSS
Все новости