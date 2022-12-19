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Сегодня, 14:55

Рафаэль Надаль проводит 900-ю неделю подряд в топ-10 рейтинга ATP

Анна Горшкова
Корреспондент
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль проводит 900-ю неделю подряд в первой десятке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

19 декабря в обновленном рейтинге ATP Надаль занимает второе место, на его счету 6020 очков. 36-летний испанец вошел в топ-10 25 апреля 2005 года и с тех пор оттуда не выходил.

Надаль является рекордсменом по пребыванию в топ-10 рейтинга ATP, вторым по этому показателю является американец Джимми Коннорс (789 недель).

На счету Надаля 92 титулов под эгидой ATP. Он является рекордсменом по количеству выигранных турниров «Большого шлема» (22).

Теннис
Рафаэль Надаль
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