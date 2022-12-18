Циципас — о победе на выставочном турнире в Абу-Даби: «Хотелось бы так играть на турнирах ATP»

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублевым в финале выставочного турнира в Абу-Даби (2:6, 6:4, 2:6).

«Это было здорово. Я чувствовал себя очень хорошо на корте. Моя подача была последовательной, что очень помогло. Я знаю, что это показательный турнир, и мне хотелось бы так играть на турнирах ATP, но, несмотря на это, я вижу больше позитива в данной ситуации и, надеюсь, что смогу продолжать развиваться в этом направлении», — приводит Ubi Tennis слова Циципаса.

Выставочный турнир в Абу-Даби прошел с 16 по 18 декабря.