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Сегодня, 18:52

Циципас — о победе на выставочном турнире в Абу-Даби: «Хотелось бы так играть на турнирах ATP»

Алина Савинова
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Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублевым в финале выставочного турнира в Абу-Даби (2:6, 6:4, 2:6).

«Это было здорово. Я чувствовал себя очень хорошо на корте. Моя подача была последовательной, что очень помогло. Я знаю, что это показательный турнир, и мне хотелось бы так играть на турнирах ATP, но, несмотря на это, я вижу больше позитива в данной ситуации и, надеюсь, что смогу продолжать развиваться в этом направлении», — приводит Ubi Tennis слова Циципаса.

Выставочный турнир в Абу-Даби прошел с 16 по 18 декабря.

Источник: https://www.ubitennis.net/2022/12/stefanos-tsitsipas-beats-andrey-rublev-to-win-the-mubadala-world-tennis-championships-in-abu-dhabi/
Теннис
Стефанос Циципас
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