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Сегодня, 17:52

Надаль рассказал, какие элементы игры ему нужно улучшить в новом сезоне

Ана Горшкова
Корреспондент
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль прокомментировал свое физическое состояние в начале сезона-2023.

Испанец проиграл первые два матча в этом году. На United Cup он уступил британцу Кэмерону Норри (6:3, 3:6, 4:6) и австралийцу Алексу де Минауру (6:3, 1:6, 5:7).

«Все хорошо. Физически все было неплохо. Да, мне нужно быть чуть быстрее, чуть динамичнее на корте, лучше читать игру. Но игровая практика добавляет уверенности в себе. В плане физических проблем не могу жаловаться. Я всем доволен. Ситуация такая, какая есть, и мне нужно прибавлять. Вот и все. Я искренне верю, что это произойдет. Не знаю когда. Но я очень надеюсь, что скоро. Мне кажется, что я близок», — сказал Надаль после матча.

Надаль является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема», двукратным олимпийским чемпионом (в одиночном и парном разрядах). В сезоне-2022 он выиграл четыре турнира, в том числе «Ролан Гаррос» и Открытый чемпионат Австралии.

Теннис
Рафаэль Надаль
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