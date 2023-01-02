«Я буду бороться за то, во что верю, за тех, кого люблю». Рублев представил собственный бренд одежды

Российский теннисист Андрей Рублев сообщил, что в сезоне-2023 будет выступать в одежде собственного бренда Rublo.

«Я знаю, что я депрессивный и всегда слишком много думаю о жизни и смерти. Но пока мои дни не подошли к концу, я буду бороться за то, во что верю, что люблю, за тех, кого люблю.

Мы работаем над кое-чем важным для меня и дорогим. И мы хотим поделиться тем, что будет больше простого бренда, что может помочь людям и планете. То, что будет символом надежды и доброты. Это будет интересный год, и я надеюсь, что вместе мы принесем немного света в этот темный мир", — написал Рублев в своих социальных сетях.

Несмотря на создание собственного бренда, россиянин продолжит сотрудничать с Nike, амбассадором которого является на протяжении долгого времени.