Радукану рассказала о своей главной цели на сезон-2023

Британская теннисистка Эмма Радукану ответила на вопрос, какие цели ставит перед собой на сезон-2023.

«Не могу до конца поверить, что мы снова на этой стадии — последние 12 месяцев пролетели так быстро. Моя самая большая цель в 2023 году — избегать травм. Я просто хочу дольше оставаться здоровой.

Итак, я буду усердно работать, чтобы поддерживать свое тело в хорошей форме и совершенствоваться. Все должно быть последовательным. Надо вкладываться в работу изо дня в день", — сказала Радукану.

Ранее британка сообщила, что планирует начать новый сезон с выступления на турнире Окленде.