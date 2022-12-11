Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 20:36

Радукану рассказала о своей главной цели на сезон-2023

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Британская теннисистка Эмма Радукану ответила на вопрос, какие цели ставит перед собой на сезон-2023.

«Не могу до конца поверить, что мы снова на этой стадии — последние 12 месяцев пролетели так быстро. Моя самая большая цель в 2023 году — избегать травм. Я просто хочу дольше оставаться здоровой.

Итак, я буду усердно работать, чтобы поддерживать свое тело в хорошей форме и совершенствоваться. Все должно быть последовательным. Надо вкладываться в работу изо дня в день", — сказала Радукану.

Ранее британка сообщила, что планирует начать новый сезон с выступления на турнире Окленде.

Источник: https://metro.co.uk/2022/12/11/emma-raducanu-sets-personal-target-for-2023-and-hits-out-at-fake-news-17917360/?ito=newsnow-feed
Теннис
Эмма Радукану
0
Читайте также
«Спасибо судьям, у нас нет скучного чемпиона». Бойцы UFC — о спорной ничьей Анкалаева с Блаховичем
В лыжах — острая пикировка Большунова и Устюгова! Что они не поделили?
Боррель заявил о недопустимости нападения на миссию ЕС в Косово
Эрдоган пообещал Зеленскому помощь в преодолении тяжелой зимы
Стаса Барецкого избили и ограбили возле клуба в Петербурге
Где появятся новые промышленные парки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Алькараса рассказал, какие игровые аспекты нужно улучшить теннисисту
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости