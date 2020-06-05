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Новости   //    Теннис   //    ATP

Призовые в ATP и WTA предлагают сократить

09:55
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Организатором турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) разрешат пересмотреть заявленные призовые фонды, сообщает «Коммерсант».

Окончательные решения по поводу уменьшения призовых еще не приняты. Их предстоит согласовать с советами игроков обоих профессиональных туров.

Из-за экономический последствий пандемии коронавируса руководству ATP рекомендуется сократить призовые на 30-50%. В WTA призовые хотят сократить на 17-18%.

Дополнительная информация:

https://www.kommersant.ru/doc/4366756

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