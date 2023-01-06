Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» отреагировал на итоги встречи между Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым (6:3, 6:3) в четвертьфинале турнира ATP в Аделаиде.

«В противостоянии Даниила и Карена никакой результат меня удивить не мог. Они так хорошо знают друг друга, что каждая игра складывается из небольших нюансов, которые происходят в день игры. Даниил выиграл на классе. Он сыграл в свою игру и выиграл, потому что показал лучший теннис в этот день», — сказал Селиваненко «СЭ».

В полуфинале Медведев сыграет с победителем матча Новак Джокович — Денис Шаповалов.