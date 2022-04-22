Премьер-министр Италии призвал не пускать российских и белорусских теннисистов на турнир в Риме

Власти Италии выступили за отстранение российских и белорусских теннисистов от турнира серии «Мастерс» в Риме, сообщает Corriere della Sera.

С такой инициативой выступил премьер-министр страны Марио Драги. При этом, президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги не согласен с возможными запретами.

Турнир в столице Италии должен пройти с 8 по 15 мая.

В среду организаторы Уимблдонского турнира отказали российским и белорусским теннисистам в участии в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее WTA и ATP заявили о том, что примут меры для защиты теннисистов, которых не допустили на Уимблдон.