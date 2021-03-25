Поспишил проиграл в первом круге турнира в Майами
06:34
Канадец Вашек Поспишил потерпел поражение в первом круге турнира в Майами. В трех сетах он проиграл американцу Маккензи Макдональду.
В других встречах серб Ласло Джере переиграл чеха Иржи Веселы, финн Эмиль Руусувуори выиграл у испанца Карлоса Алькараса.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 3 343 785 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Маккензи Макдональд (США, Q) — Вашек Поспишил (Канада) — 6:3, 4:6, 6:3
Ласло Джере (Сербия) — Иржи Веселы (Чехия) — 6:3, 5:7, 6:1
Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Карлос Алькарас (Испания, WC) — 6:4, 2:6, 7:5
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...